الأسدية التي ليست

2021/03/29 | 04:37 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "راهناً، ثمة ثلاثة بُلدان محيطة بسوريا تُشير أوضاعها الداخلية إلى إمكانية واسعة لتكرار النموذج الأسدي ذاك"

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