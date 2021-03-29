قصة شراء السلاح ورد فعل الأسرة.. تفاصيل جديدة عن السوري منفذ هجوم كولورادو

2021/03/29 | 05:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لا تعرف عائلة السوري، أحمد العليوي العيسى، حتى الآن دافعه لارتكاب المجزرة التي راح ضحيتها 10 أشخاص في كولورادوا، لكنهم يؤكدون أنهم لم يشعروا قط أنه كان يشكل خطرا على المجتمع، وفق شهادات لأقارب له أوردتها صحيفة واشنطن بوست تضمنت تفاصيل جديدة عن حياته الشخصية وقصة شراء السلاح وصولا إلى ارتكاب عملية القتل الجماعي

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