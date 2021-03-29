من مصاب سابق بكوفيد-19.. زرع رئة لمريض دمر كورونا رئتيه يفتح باب التبرع بالأعضاء

2021/03/29 | 05:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نجح أطباء في شيكاغو، بولاية إلينوي الأميركية، في زرع رئتين لمصاب بفيروس كورونا المستجد، من ناج آخر من الفيروس، بحسب ما أفادت شبكة سي بي أس نيوز الأميركية.

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