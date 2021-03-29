2021/03/29 | 07:28 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني قالت شركة “إنش كيب” لخدمات الشحن، اليوم الإثنين، إنه تم إعادة تعويم السفينة الجانحة بقناة السويس “إيفر غيفن”.وذكرت الشركة في تغريدة على تويتر إنه إنه تم إعادة تعويم السفينة الجانحة بقناة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تعويم سفينة قناة السويس الجانحة منذ أيام المركز الخبري الوطني.

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