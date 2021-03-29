2021/03/29 | 07:35 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني قالت شركة “إنش كيب” لخدمات الشحن، اليوم الإثنين، إنه تم إعادة تعويم السفينة الجانحة بقناة السويس “إيفر غيفن”.وذكرت الشركة في تغريدة على تويتر إنه تم إعادة تعويم السفينة الجانحة بقناة السويس […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تعويم عملاقة قناة السويس الجانحة المركز الخبري الوطني.

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