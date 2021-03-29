تاريخ الجسد وكتابته شعرياً - جاكلين سلام

2021/03/29 | 08:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جاكلين_سلام شعر: ليندا نيميك فوسترترجمتها عن الانكليزية: جاكلين سلام ما يميز هذه القصيدة شعريا وإنسانيا هو تلك الطاقة الصادقة والمؤثرة من الأمومة المتدفقة من قلب الأم الشاعرة إلى ابنتها التي ستكمل حياتها جسدا وتاريخا مستقلا عن جسد الوالدة.



إنه ميراث الأم والإبنة المتشابك والمنفصل.



ثيمة الأمومة والولادة الجسدية وأبعادها نادرا ما تطرقت اليها شاعرات عربيات بهذا البعد الوجداني والنفسي والجسدي.



ربم ......





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