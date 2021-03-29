رسالة تحية وتهنئة في الذكرى ال 87 لميلاد الحزب الشيوعي العراقي - كاظم حبيب

2021/03/29 | 08:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#كاظم_حبيب الرفيق العزيز رائد فهمي، السكرتير الأول للجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقيرفاق ورفيقات اللجنة المركزية للحزب ومكتبها السياسي الرفاق والرفيقات والأصدقاء الأعزاءتحية قلبية وتمنيات عطرةيسعدني ان أهنئ رفاق وأصدقاء الحزب جميعاً وهم يشاركون في إطفاء الشمعة السابعة والثمانين من عمر الحزب النضالي المجيد، إنه الحزب الذي أصبح عميد الأحزاب الوطنية والديمقراطية المدنية العراقية، فهو أقدم حزب ......





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