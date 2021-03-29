المالكي: استعادة هيبة الدولة مسؤولية الجميع

2021/03/29 | 08:11 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، يوم الأحد، ان استعادة هيبة الدولة هي مسؤولية الجميع، فيما شدد على ضرورة خفض سعر صرف الدولار مقابل الدينار ...

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