دولة القانون تطالب بإعادة صرف الدولار إلى سعره السابق

2021/03/29 | 08:11 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالبت كتلة ائتلاف دولة القانون أمس الاحد، بإعادة سعر صرف الدولار إلى سعره السابق، داعية الى إلغاء القروض الأجنبية لعدم الحاجة اليها....

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