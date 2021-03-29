نجاح تعويم

2021/03/29 | 08:13 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نجحت عملية تعويم السفينة "إيفر غيفن"، العالقة منذ 6 أيام، فجر اليوم باستخدام عشر قاطرات ضخمة ويجري الآن سحب السفينة جنوبا.

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