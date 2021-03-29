بدء تعويم السفينة الجانحة بقناة السويس

2021/03/29 | 08:19 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأعلنت شركة "إنتش كيب" لخدمات الشحن عبر حسابها على "تويتر"، أن سفينة الحاويات العملاقة "إيفر جيفن" التي علقت في قناة السويس أعيد تعويمها اليوم الاثنين ويجري تأمينها.وأظهر موقع تتبع حركة السفن العالمية VesselFinder استجابة السفينة Ever Given الجانحة في قناة السويس لمناورات الشد.ولأول مرة منذ جنوحها الثلاثاء الماضي، أظهر الموقع نجاح مناورات الشد التي شاركت فيها 10 قاطرات، ما أدى إلى استقامة السفينة في المجرى الملاحي.ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدر شحن، أنه تمت إعادة تعويم السفينة الجانحة بشكل شبه كامل، وأن السفينة ستخضع لفحص أولي قبل إبحارها.وفي وقت سابق من فجر اليوم الاثنين، أعلنت هيئة قناة السويس، بدء مناورات الشد لتعويم السفينة الجانحة بواسطة 10 قاطرات عملاقة تقوم بالعمل من أربعة اتجاهات مختلفة.

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