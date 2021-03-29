تفاصيل المناورة التي أدت إلى تعويم 'السفينة الجانحة' (فيديو)

2021/03/29 | 08:24 - المصدر: NRT عربية

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بدأت السفينة "إيفر غيفن" الجانحة في قناة السويس منذ 6 أيام، بالتحرك فجر الاثنين.

وقالت شركة "إنش كيب" لخدمات الشحن في تغريدة على تويترتابعها NRT عربية، (29 آذار 2021)، انه "تم اعادة تعويم السفينة الجانحة بقناة السويس "إيفر غيفن"، الاثنين، وسيجري حاليا تأمينها".

وأضافت، بأنه "جرى تعديل وضعية السفينة الجانحة بعد استجابتها لمناورة التعويم الأخيرة، وجاري حاليا قطر السفينة لتعويمها، وتشغيل رفاس السفينة، للتأكد من صلاحيتها للتحرك".

من جانبه قال رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع في بيان فجر الاثنين، انه "تم البدء في مناورات الشد لتعويم سفينة الحاويات إيفر غيفن بواسطة 10 قاطرات عملاقة تقوم بالعمل من 4 اتجاهات مختلفة".

#مصر #قناة_السويسنجاح عملية تعويم السفينة الجانحه pic.twitter.com/ydcKjWjyjM

— 김정은 كم جونغ أون (@msm11msm2009) March 29, 2021

تم تعويم السفينة وتعديل مسارها https://t.co/WemV4KrbDE pic.twitter.com/PemA2EwZJ6

— أ.



مـريـم المـراغـي (@malmaraghi88) March 29, 2021

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