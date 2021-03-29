إعادة تعويم السفينة إيفر غيفين في قناة السويس بعد 6 أيام من التسبب بإغلاقها

2021/03/29 | 08:27 - المصدر: بغداد اليوم

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أفادت وسائل إعلام مصرية، صباح الاثنين (29 آذار 2021)، بتعويم السفينة الجانحة "ايفرغرين" بعد ستة أيام من تسببها بإغلاق قناة السويس بالكامل، وتأثيرها على حكة الملاحةالبحرية في العالم.

واظهرت صور بثتتها وسائل اعلام، استقامة السفينة، فيما افيد بتشغيل محركاتها تحضيراً لعودتها الى المياه الدولية مرة اخرى.

واشار الاعلام المصري الى مشاركة 6 سفن كبيرة بتعويم السفينة الجانحة.

يتبع.



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