2021/03/29 | 08:44 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نجحت عملية تعويم السفينة "إيفر غيفن"، العالقة منذ 6 أيام، فجر اليوم باستخدام عشر قاطرات ضخمة ويجري الآن سحب السفينة جنوبا.

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