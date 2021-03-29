خروج جسر عائم عن الخدمة جنوبي نينوى

2021/03/29 | 08:48 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت مديرية طرق وجسور محافظة نينوى، الاثنين، خروج الجسر العائم في ناحية القيارة جنوب الموصل عن الخدمة بسبب ارتفاع مناسيب نهر دجلة.

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وقال المدير العام عبدالستار الحبو، في تصريح للصحيفة الرسمية تابعه "ناس"، (29 آذار 2021)، إن "خـروج الجسر عـن الخدمة لـم يـؤثـر فـي حركة سـيـر الــســيــارات وذلـــك بـسـبـب افـتـتـاح جسر القيارة الثابت الـذي تم افتتاحه أمـس، من قبل الـجـهـد الـهـنـدسـي فــي مـديـريـة طــرق وجـسـور نـيـنـوى".

وأضاف، أن "الـجـسـر الـثـابـت أعـيـد تأهيله بـعـد تـعـرضـه للقصف الـجـوي خــلال عمليات تحرير المحافظة من تنظيم داعش".

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