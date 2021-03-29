طقس العراق: ارتفاع لدرجات الحرارة في هذين اليومين مع فرص لتساقط الامطار

2021/03/29 | 08:55 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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قال المتنبئ الجوي واثق السلامي، ان طقس العراق سيشهد ارتفاعا في درجات الحرارة خلال الايام المقبلة، مع وجود فرص لتساقط الامطار.

واشار السلامي في توضيح تابعه NRT عربية (29 اذار 2021)، الى انه "يستمر اعتدال الاجواء نهار اليوم الاثنين مائل للبرودة ليلا والرياح شمالية غربية في عموم المدن وتكون نشطة خصوصا في مدن الفرات الاوسط ".

واضاف انه "اعتبارا من يوم الثلاثاء تبدأ درجات الحرارة بالارتفاع التدريجي ويزداد ارتفاعها يومي الاربعاء والخميس حيث تقترب من الـ 40 درجة جنوب البلاد بينما تسجل مدن الوسط بداية الثلاثينات ونهاية العشرينات شمالا مع تحول الرياح الى الاتجاه الجنوبي الشرقي".

واكد ان "التوقعات لا تزال تشير الى تاثير حالة عدم استقرار جوي نهار وليل الاربعاء وفرص تساقط زخات مطر رعدية متفرقة".

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