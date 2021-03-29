منتخب العراق بالكرة يواجه نظيره الأوزبكي اليوم ودياً.. التوقيت والقناة الناقلة

2021/03/29 | 08:58 - المصدر: بغداد اليوم

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يواجه منتخب العراق بكرة القدم في ختام معسكره بطشقند الاوزبكية، اليوم الاثنين (29 آذار 2021)، منتخب أوزبكستان بلقاء ودي تحضيري للتصفيات الآسيوية المزدوجة.

وأنهى المنتخب العراقي أمس الأحد آخر وحدة تدريبية له في معسكر طشقند، قبل لقاء المنتخب الأوزبكي عصر اليوم الاثنين.

وجرت الوحدة التدريبية الاخيرة على ملعب ملي بونيودكور تحضيراً لمواجهة المنتخب الاوزبكي ضمن تحضيراته للتصفيات الآسيوية المزدوجة.

مباراة منتخب العراق وأوزباكستان (ودية) – الساعة الرابعة عصراً بتوقيت بغداد المحلي – تنقل مباشرة على قناة السومرية

وتحدث مدرب منتخب العراق بكرة القدم، كاتانيش، الاحد (28 آذار 2021)، من العاصمة الأوزبكية طشقند عن معسكر الفريق ولقاء المنتخب الاوزبكي الودي تحضيراً للتصفيات الآسيوية المزدوجة.

وقال كاتانيش: "نحن نعمل بصورة جيدة لكننا نواجه بعض الصعوبات من ناحية الاحوال الجوية، حيث إعتدنا اللعب بدرجات حرارة عالية تتجاوز الثلاثين درجة مئوية احياناً، بينما هنا درجات الحرارة تتراوح بين 15 و20 درجة مع هطول الامطار، ومع ذلك نحن نعمل بصورة جيدة وجاهزون للمباراة".

واضاف: "نفتقد لبعض اللاعبين الا اننا سنمنح الفرصة للاعبين آخرين ليظهروا مايستطيعوا تقديمه، سنلعب بطريقة مختلفة كما لعبنا في المباريات السابقة بطرق مختلفة، ونفتقد لعدد من المهاجمين الغائبين عن القائمة، لكن هذه مباراة ودية واحاول ان اقدم شيئا مختلفا".

واشار كاتانيش إلى أن "هناك لاعبين لم اراهم من فترة طويلة، مثل علاء عباس، ومهند علي، وايمن حسين، وعلي عدنان".

وتابعه أنه لا يهتم لنتائج المباريات الودية، قائلا: "اكون أكثر سعادة عندما ارى اللاعبين يلعبون بتنظيم جيد، ولن اهتم في حالة الخسارة لان كرة القدم هي ربح وخسارة، واذا كنت جيدا بدنياً ستكون جيدا فكرياً، واذا كنت غير جيد بدنياً فأنك ستواجه مشاكل والفريق يكون بحالة غير جيدة".

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