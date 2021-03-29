بالصورة.. سقوط حجر نيزكي على منزل شمالي العراق

2021/03/29 | 08:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أفاد المتنبئ الجوي صادق عطية، بسقوط حجر نيزكي على سطح منزل في بغداد، لا يتجاوز قطره بعض السنتيمترات، دون أن يحدد مكان سقوط الحجر، أو أضراره، ما إذا كانت هنالك أضرار.

ونشر عطية عبر حسابه في فيسبوك، صورة لحجر صغير قال إنه حجر نيزكي، وأفاد بسقوطه على سطح منزل في شمال العراق.

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