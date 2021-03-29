توضيح رسمي بشأن محاولة بنغالي تسميم محافظ الأنبار

2021/03/29 | 09:01 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أصدر مكتب محافظ الأنبار علي فرحان الدليمي، اليوم الاثنين، توضيحا بشأن الأنباء التي تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عن محاولة بنغالي تسميم المحافظ الدليمي.وذكر مكتب المحافظ في بيان، أن “بعض مواقع التواصل الاجتماعي نشرت انباءً كاذبةً تتحدث عن قيام الامن الوطني بإلقاء القبض على وافد بنگلاديشي (بنغالي) يعمل في المحافظة على خلفية […]

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