العراقيون يحيون الزيارة الشعبانية في كربلاء المقدسة

2021/03/29 | 09:13 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت مدينة كربلاء المقدسة توافد مئات الالاف من الزوار من مختلف المحافظات العراقية لاحياء زيارة النصف من شهر شعبان المبارك ذكرى ولادة الامام المهدي ال...

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