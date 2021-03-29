2021/03/29 | 09:13 - المصدر: المورد نيوز
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النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصناعة: الروتين وصعوبة الموافقات عطّلت تنفيذ أكثر من 4 آلاف مشروع) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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