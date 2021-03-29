مستشار الكاظمي يكشف آثار تعطيل إقرار الموازنة

2021/03/29 | 09:15 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ كشف المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم الإثنين، عن آثار تأخر إقرار قانون موازنة 2021، فيما تحدث عن “فراغ” وصفه بالكبير يؤثر في الحياة الاقتصادية.وقال صالح في تصريح صحفي، أن “تأخر تشريع الموازنة يترك فراغا كبيرا في استقرار الحياة الاقتصادية، ويؤثر على دقة توقعات السوق، وقرارات الاستثمار لاسيما في القطاع الخاص”.[…]

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