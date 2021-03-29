2021/03/29 | 09:23 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أعلنت وزارة الصحة البرازيلية الأحد أنها سجلت 1656 وفاة و44326 إصابة جديدة بـ”كوفيد- 19″ في الـ24 ساعة الماضية.وأشارت إلى أن إجمالي الإصابات في البلاد بلغ أكثر من 12.5 مليون حالة وأن أعداد الوفيات تجاوزت 312 ألف حالة.وتأتي البرازيل في المرتبة الثاني عالميا من ناحية الإصابات والوفيات بفيروس كورونا بعد الولايات المتحدة.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إصابات كورونا في البرازيل تتجاوز 12.5 مليون حالة عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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