‏للألف دينار في العراق تاريخ حافل.. من المحلة السكنية إلى لفة الفلافل

2021/03/29 | 09:29 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‏في عام 1947 تشتري بألف دينار محلة سكنية

‏في عام 1957 تشتري بألف دينار عمارة

‏في عام 1967 تشتري بالف دينار دار

‏في عام 1977 تشتري بالف دينار شقة

‏في عام 1987 تشتري بالف دينار قطعة ارض

في عام 1997 تشتري بالف دينار مخضر يوم واحد

في عام 2007 تشتري بالف دينار لفة فلافل وقوطية بيبسي

في عام 2017 فقط لفة الفلافل

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