القبض على قاتل بعد أقل من ساعة على ارتكاب جريمته في بابل

2021/03/29 | 09:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بابل

أعلنت مديرية شرطة محافظة بابل، اليوم الاثنين (29 آذار 2021)، إلقاء القبض على متهم بجريمة قتل، بعد أقل من ساعة على ارتكابه الجريمة في مدينة الحلة.

وذكرت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "مفارز مكافحة الإجرام في مديرية شرطة بابل، تمكنت من إلقاء القبض على احد المتهمين بارتكاب جريمة قتل بمدينة الحلة بوقت قياسي، بعد ورود إخبار من سيطرة عمليات الشرطة".

وأضاف البيان، أن "فريق عمل تم تشكيله، وانتقل إلى محل الحادث، وبعد التحري وجمع المعلومات تم التوصل إلى القاتل وإلقاء القبض عليه في أقل من ساعة، وضبط أداة الجريمة بحوزته، وهي سلاح نوع مسدس (تركي الصنع)".

وأوضح البيان، أن "المتهم نُقل إلى مركز التحقيق لإكمال الإجراءات القانونية ومعرفة الدوافع الحقيقية لارتكاب الجريمة".

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