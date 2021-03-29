اعتقال شخصين أطلقا النار على منزل مدير التقاعد في ميسان (صور)

2021/03/29 | 09:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ميسان

أعلنت شرطة ميسان، اليوم الاثنين (29 آذار 2021)، اعتقال شخصين أطلقا النار على منزل مسؤول محلي بالمحافظة.

وقالت الشرطة في بيان، إنها "اعتقلت شخصين أطلقا النار على منزل مدير دائرة تقاعد ميسان بهدف التهديد والترويع وذلك لاحتجاجهما ورفضهما للسياقات القانونية المتبعة في الدائرة".

وأضافت، أن "القبض على المتهمين تم بعد التعرف عليهما وملاحقتهما بعدة أماكن وفق معلومات دقيقة"، لافتة إلى "اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما".

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