العثور على رضيع

2021/03/29 | 09:29 - المصدر: بغداد اليوم

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انتشلت فرق بحث وإنقاذ رضيعاً عمره ستة أشهر، حياً من وسط أنقاض عقار منهار في مصر، فيما ارتفعت حصيلة ضحايا الحادث إلى 25 قتيلا و25 مصابا، بحسب ما ذكره مسؤولون مصريون، الأحد، وفق أسوشيتد برس.

وعُثر على والدي الرضيع وشقيقته متوفين في حادث انهيار العقار بمنطقة جسر السويس في القاهرة، إلا أن الفرق مستمرة في البحث عن شقيقه الأكبر المفقود، بحسب المسؤولين الذين اشترطوا عدم كشف هوياتهم لأنهم غير مخولين الحديث لوسائل الإعلام.

وكانت حالة الرضيع "مستقرة"، بحسب مسؤول من الدفاع المدني.

ولم يتضح على الفور سبب انهيار العقار، وقد تشكلت لجنة فنية لفحص سلامة هياكل المباني المجاورة، وفق ما ذكر خالد عبد العال، محافظ القاهرة، السبت.

ووفقا لبيان رسمي لمحافظة القاهرة، فإن البحث ما زال جاريا تحت الأنقاض على أمل العثور على أشخاص بين الركام.

ويأتي هذا الانهيار بالتزامن مع حادثة أخرى شهدتها البلاد وتتمثل في تصادم قطارين بمحافظة سوهاج أودى بحياة 32 راكبا على الأقل، وخلف عشرات الجرحى.

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