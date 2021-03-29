صحة ذي قار تعلن عن الموقف الوبائي في المحافظة لهذا اليوم

2021/03/29 | 09:34 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت دائرة صحة محافظة ذي قار، اليوم الاثنين، عن الموقف اليومي للإصابات بفيروس كورونا في المحافظة.وقالت الدائرة في بيان، إن “الفحص الكلي في المحافظة بلغ 758، فيما بلغت عدد الحالات الموجبة 209، وعدد الحالات السالبة 549”.وأضافت أنه “فيما يخص موقف الراقدين بمستشفى الامام الحسين، فقد بلغ عدد المرضى الداخلين ٩، أما […]

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