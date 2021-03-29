انتهاء أزمة السفينة الجانحة في قناة السويس

2021/03/29 | 09:38 - المصدر: عين العراق

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الأثنين 29 مارس 2021 | 09:35 صباحاً

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أعلنت شركة "إنتش كيب" لخدمات الشحن، يوم الاثنين، إعادة تعويم السفينة الجانحة في قناة السويس شمالي مصر.

وذكرت الشركة عبر حسابها على "تويتر"، أن "سفينة الحاويات العملاقة (إيفر جيفن) التي علقت في قناة السويس أعيد تعويمها اليوم الاثنين ويجري تأمينها".

ولأول مرة منذ جنوحها الثلاثاء الماضي، أظهر موقع تتبع السفن العالمية، نجاح مناورات الشد التي شاركت فيها 10 قاطرات، ما أدى إلى استقامة السفينة في المجرى الملاحي.

وأكدت وكالة "رويترز" نقلا عن مصدر شحن، "إعادة تعويم السفينة الجانحة بشكل شبه كامل، وأن السفينة ستخضع لفحص أولي قبل إبحارها".

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