2021/03/29 | 09:58 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص/المركز الخبري الوطني أكدت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، أنه بإمكان المراجعين القدوم مباشرة للمؤسسات الصحية لأخذ اللقاح.وقال المتحدث باسم الوزارة، سيف البدر، في تصريح “للمركز الخيري الوطني”، “نحن الآن في أحد مراكز الرعاية الصحية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الصحة: بإمكان المراجعين القدوم مباشرة للمؤسسات الصحية لأخذ اللقاح المركز الخبري الوطني.

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