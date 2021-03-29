الكاظمي وبن سلمان يبحثان مبادرة الشرق الاوسط الاخضر التي اعلنت عنها السعودية

2021/03/29 | 09:58 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، الاثنين، مبادرة “الشرق الأوسط الأخضر” التي أعلن عنها الاخير امس.وقالت وكالة الانباء السعودية، إن “الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز اجرى، اتصالاً هاتفياً، اليوم، برئيس مجلس الوزراء … Readmore

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