الشرق الأوسط الأخضر.. العراق يساهم بمبادرة لزراعة 50 مليار شجرة بدعوة من ولي العهد السعودي

2021/03/29 | 09:59 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

ناقش ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، مشروع الشرق الاوسط الاخضر والذي يتلخص برزاعة 50 مليار شجرة في المنطقة.

واجرى بن السلمان اتصالا هاتفيًا مع الكاظمي بحسب وكالة الانباء السعودية، جرى خلاله بحث أهمية رفع كفاءة إنتاج عمليات إنتاج النفط والاستفادة من ريادة المملكة السعودية في ذلك، فضلا عن بحث مبادرة “الشرق الأوسط الأخضر” التي أعلن عنها ولي العهد والتي تهدف بالشراكة مع دول المنطقة لزراعة 50 مليار شجرة كأكبر برنامج إعادة تشجير في العالم.

كما جرى استعراض فوائد المشروع للمنطقة والعالم وأهمها مواجهة التحديات البيئية وتحسين جودة الحياة بها، إضافة إلى تحقيق خفض في معدلات الكربون العالمية.

وقد بارك رئيس الوزراء العراقي هذه المبادرة، مؤكداً العمل مع المملكة ودعم بلاده لكل ما يحقق لهذه المبادرة أهدافها.

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