برلماني ينتقد عدم دفع مؤسسات الدولة لفواتير الكهرباء: 88 مليار بذمة أمانة بغداد - عاجل

2021/03/29 | 10:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

قال عضو لجنة النفط والطاقة النيابية، أمجد العقابي، ان أغلب مؤسسات الدولة لا تدفع ما عليها من أجور وديون لصالح وزارة الكهرباء، مطالباً أمانة بغداد بدفع 88 مليار دينار للوزارة.

وقال العقابي، في تصريح، لصحيفة الصباح ’’ِشبه الرسمية’’، ان "المؤسسات والدوائر الحكومية تمتنع عن تسديد ما بذمتها من ديون لصالح وزارة الكهرباء"، مبيناً أن "أمانة بغداد من بين تلك الدوائر الممتنعة عن تسديد الديون".

وأوضح إن "أمانة بغداد مدينة لوزارة الكهرباء بأجور عن طاقة كهربائية مجهزة بشكل فعلي لمحطات المجاري والماء ومحطات الصرف الصحي في الرستمية بأكثر من 88 مليار دينار عراقي، ومنذ سنوات لا تسدد الأمانة هذه المبالغ بحجة عدم وجود تخصيصات مالية".

وتابع أن "تهالك المحطات يؤدي الى سحب تيار عالٍ من الكهرباء، وما يترتب عليه من مشكلات وضعف في التيار الكهربائي، خاصة أن جميع المحطات مستثناة من الإطفاء المبرمج، كما أن أمانة بغداد لا تدفع أجورا أو جباية للكهرباء كما تفعل أغلب مؤسسات الدولة التي تتنصل من دفع أجورها الى وزارة الكهرباء".

وأشار "فضلاً عن أن أمانة بغداد تدين للكهرباء بمبلغ من 4 الى 5 مليارات دينار ، عن أجور إنارة شوارع بغداد، لكونها هي الجهة المستفيدة”.

من جهته، ذكر الناطق باسم وزارة الكهرباء، أحمد موسى العبادي، أن "الوزارة أصدرت قراراً باستثناء جميع محطات المجاري وتصريف المياه الثقيلة ومشاريع الماء من القطع المبرمج، وحتى في حالات الطوارئ تبقى هذه المحطات تعمل وفق هذا القرار".

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