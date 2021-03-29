2021/03/29 | 10:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

أعلنت مجموعة PPF المالية، اليوم الاثنين، مصرع رئيسها الذي يعد أغنى رجل في جمهورية التشيك، الملياردير بيتر كيلنر في حادث تحطم مروحية في ولاية ألاسكا الأمريكية.

وذكرت المجموعة في بيان لها، أن "خمسة أشخاص، بينهم كيلنر، لقوا حتفهم في الحادث الذي وقع السبت"، مضيفة أن "التحقيق في ملابسات الكارثة جارٍ".

ويعد بيتر كلينز شخصية أعمال ورائد أعمال تشيكي، وولد في 20 مايو 1964 في تشيسكا ليبا في التشيك، واحتل المرتبة الـ 88 في قائمة مجلة «فوربس» لأثرى أثرياء العالم، بثروة صافية بلغت 15.5 مليار دولار أمريكي.

وفي عام 1991، وبعد الإعلان عن خصخصة القطاع العام في تشيكوسلوفاكيا، أسس كيلنر صندوق الاستثمار "ppf" بالتعاون مع ميلان فينكلر وشركة "سيكلو يونيون" المملوكة للدولة.

وفي عام 1992، أسس صندوقاً استثمارياً آخر، وخلال فترة وجيزة تمكن الصندوقان من شراء أسهم في أكثر من 200 شركة بقيمة اسمية تبلغ 5 مليارات كرونة تشيكية (217 مليون دولار).

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصرع أغنى ملياردير تشيكي بتحطم مروحية في ولاية ألاسكا الأمريكية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصرع أغنى ملياردير تشيكي بتحطم مروحية في ولاية ألاسكا الأمريكية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).