انخفاض يطرأ على أسعار النفط اثر تعويم سفينة السويس

2021/03/29 | 10:04 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ انخفضت أسعار النفط العالمي، اليوم الاثنين، مع قيام فرق الإنقاذ بإعادة تعويم السفينة العملاقة التي كانت تغلق قناة السويس.وما يزال النفط يستعد لإغلاق مكاسب ربع سنوية رابعة على التوالي هذا الأسبوع، مدعومة بقيود الإمدادات المستمرة التي فرضتها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، والتفاؤل بأن الطلب العالمي سيتوسع مع إطلاق لقاحات فيروس كورونا.[…]

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