الصناعة والمعادن تكشف طبيعة التحديات التي تواجه انجاز المشاريع

2021/03/29 | 10:28 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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انتقدت وزارة الصناعة والمعادن، الاثنين، انجاز اكثر من 400 مشروع فقط من مجموع 5 آلاف، بسبب صعوبات تخصيص الأراضي وروتين منح الموافقات البيئية للمشاريع الصناعية.

وقــال مـديـر عـام مـديـريـة التنمية الصناعية في الــوزارة عـزيـز نـاظـم الـعـيـسـاوي في تصريح تابعه NRT عربية (29 آذار 2021)، إن "المديرية منحت إجــازات تأسيس لخمسة آلاف مصنع في البلاد بمختلف النشاطات للقطاعين الــخــاص والمــخــتــلــط، الا أن مـجـمـوع المـشـاريـع الـصـنـاعـيـة لـلـقـطـاعـين، المـنـفـذة بـعـد إجـــراء آخـر الكشوفات الميدانية، بلغ 492 مشروعا صناعيا في بغداد والمحافظات".

وأضاف، "وتوزعت تلك المشاريع بواقع 306 مشاريع خاصة بالصناعات الإنشائية و103مـشـاريـع خاصة بالصناعات الكيمياوية، و65 مـشـروعـاً خـاصـاً بـالـصـنـاعـات الـغـذائـيـة، و15 مـشـروعـاً خـاصـاً بـالـصـنـاعـات المـعـدنـيـة، و3 مـشـاريـع خـاصـة بـالـصـنـاعـات النسيجية".

وأوضـــح، أن "هــنــاك تـحـديـات تــواجــه المـشـاريـع الصناعية منها الحصول على موافقات الجهات الساندة المتعلقة بالبيئة، وصعوبة الحصول على الأراضي بسبب الروتين"، داعيا "الجهات المعنية إلــى مـراعـاة المــدد الـزمـنـيـة المـحـددة لانـجـاز هـذه المشاري".

وأكد العيساوي، أن "ثقة المستثمرين بــإنــشــاء مـعـامـل صـنـاعـيـة تـتـحـقـق مــن خـلال إزالـة الرؤية البيروقراطية، وإدخـال نظام الأتمتة الإلـكـتـرونـيـة، وتـطـبـيـق قـوانـين صـارمـة بحماية المـسـتـثـمـر وأمــوالــه، إذ يـحـتـل الــعــراق تصنيفا متميزا بالفرص الاستثمارية لأنـه يضم مـوارد كبيرة وسوقا مفتوحة لرفده بالسلع المختلفة".

وأشار العيساوي إلى "تحقيق عقود مشاركة بالإنتاج مع شركات أجنبية ومحلية وعربية عملت على تأهيل المصانع وإضافة خطوط إنتاجية جديدة، واسـتـطـاعـت تـحـقـيـق اربـــاح كـبـيـرة، تـزامـنـا مع وجـــود مــســاع لــوضــع خـطـة جــديــدة لتشجيع الاسـتـثـمـار الـصـنـاعـي وتـطـبـيـق قـانـون حماية المنتج الوطني ورفع جودة المنتجات".

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