ارتفاع طفيف بسعر صرف الدولار أمام الدينار في الأسواق المحلية

2021/03/29 | 10:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اليوم : الاثنين : 29 - 3 - 2021 - الساعة 10:15 ص

سعر الدولار مقابل الدينار العراقي

اسعار مكاتب الصيرفة :

سعر بيع الدولار 145,250

سعر شراء الدولار 144,250

تقريبي

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سعر الدولار مقابل التومان الايراني

بغداد

100 دولار 2,480,000 تومان

تقريبي

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العملات العالمية الأجنبية

100 يورو 117,87 دولار

100 باوند 137,81 دولار

100 دولار 807,30 ليرة تركية

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المعادن

سعر أونصــــــة الذهب عالمياً 1727,40$

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النفط

سعر برميل نفط الخام برنـت 63,53 دولار

سعر برميل نفط الخام الامريكـي 59,82 دولار

يتبع.



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