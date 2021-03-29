2021/03/29 | 10:37 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ ينشر “عراقي نيوز” سعر صرف الدولار والعملات الأجنبية الأخرى في الأسواق المحلية ليوم الإثنين (29 آذار 2021) بحسب رصد مختصين.سعر الدولار مقابل الدينار العراقي اسعار مكاتب الصيرفة : سعر بيع الدولار ⬅️ 145,250 سعر شراء الدولار ⬅️ 144,250 تقريبي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سعر الدولار مقابل التومان الايراني بغداد 100 دولار ⬅️ 2,480,000 تومان تقريبي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ العملات العالمية الأجنبية 100 يورو ⬅️ 117,87 دولار 100 باوند ⬅️ 137,81 دولار 100 دولار ⬅️ 807,30 ليرة تركية

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أسعار صرف الدولار والعملات الأجنبية في السوق المحلية لهذا اليوم عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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