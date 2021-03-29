2021/03/29 | 10:40 - المصدر: عين العراق

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الأثنين 29 مارس 2021 | 10:36 صباحاً

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النقل تبدأ التفويج العكسي بعد انتهاء مراسم زيارة النصف من شعبان

أعلنت وزارة النقل بدء عملية التفويج العكسي لزائري كربلاء المقدسة بعد انتهاء مراسم زيارة النصف من شعبان .

وقال رئيس غرفة العمليات الوكيل الاداري سلمان صدام البهادلي بحسب بيان لوزارة النقل :" ان أساطيل وزارة النقل باشرت بعملية التفويج العكسي لزائري الاربعين على مختلف المحاور، مؤكداً زج الاف المركبات والباصات الاحتياط مختلفة السعات لاستيعاب الحشود المليونية التي توافدت لاحياء الزيارة الشعبانية .

وبين :" ان عملية تفويج الزائرين تجري بانسيابية عالية بدون اي معرقلات " .

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