سائرون تتهم كتلاً ونواباً لم تسمهم بافتعال الازمات السياسية بشأن الموازنة

2021/03/29 | 10:42 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتهمت كتلة سائرون النيابية كتلا ونوابا لم تسمهم بايهام الراي العام وافتعال المزايدات السياسية بشأن الموازنة المالية.وقالت الكتلة في بيان انه بعد ان كثر الضجيج من بعض الكتل والنواب في هذه الفترة والذين ينتمون الى جهات معروفة لدى الجميع … Readmore

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