“البيغ فوت”.. كشف مثير عن “الكائن الأسطوري”

2021/03/29 | 10:42 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ادعى الباحث كونور فلين العثور على أحفورة عملاقة لجزء من عظم إبهام، يقول إنها تمثل دليلا على وجود الكائن الأسطوري “بيغ فوت”.

وحسبما ذكر كونور، المتخصص بالكتابة عن الظواهر الخارقة للطبيعة، فإنه عثر على بقايا متحجرة لـ”بيغ فوت”، في أحد الجداول المائية بولاية فلوريدا الأميركية.

وعرض على صفحته في “إنستغرام” عظمة كبيرة، قائلا إنها من المستحيل أن تكون لإنسان، مبررا ذلك بأن المنطقة التي عثر فيها على الأحفورة لم يقطنها سوى البشر.

وأوضح كونور أن العظمة ثقيلة وكبيرة جدا، وبأنها أكبر بمرتين من عظم الإبهام الخاص بالبشر

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