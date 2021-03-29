اكتشاف مادة مظلمة هائلة الحجم تبتلع أقرب “عنقود نجمي” للشمس

2021/03/29 | 10:42 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف علماء في دراسة نشرت نتائجها بمجلة “الفلك والفيزياء الفلكية” العلمية، عن تمزق أقرب “عنقود نجمي” للشمس، بسبب كتلة مظلمة هائلة الحجم.

ووفق العلماء، فإن “العنقود النجمي” المعروف باسم Hyades، وهو عبارة عن مجموعة من النجوم المتراصفة على شكل حرف V، قد تفتت، بفعل الجاذبية.

ويقدّر عمر العنقود بحوالي 700 مليون عام، ويقع على بعد 153 سنة ضوئية من الأرض، حسبما ذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وبحسب العلماء، فإن العنقود تعرض لجاذبية كتلة غامضة، كتلتها تقارب 10 ملايين ضعف تلك الخاصة بالشمس، على مرّ ملايين السنين، الأمر الذي تسبب في النهاية بتمزيقه.

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