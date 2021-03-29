المالية النيابية: مصير الموازنة اصبح مجهولا بعد ظهور خلافات جديدة

2021/03/29 | 10:46 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أخفق مجلس النواب، مجدداً يوم امس الأحد، في عقد جلسة التصويت على مشروع قانون الموازنة المالية الاتحادية للعام 2021.

وقال النائب شيروان ميرزا عضو اللجنة المالية النيابية خلال تصريح خاص لـPUKmedia: ان خلافات جديدة ظهرت بين الكتل النيابية هي التي تسببت في عدم عقد جلسة التصويت على الموازنة الاتحادية للعام 2021.

واضاف: ان بعض الكتل قدمت مطالب جديدة بالاضافة الى تحديد سعر صرف الدولار ولم تتوصل الى اتفاق فيما بينها، مشيرا الى ان حصة اقليم كوردستان لاعلاقة لها بتاجيل الجلسة.

وحول تحديد موعد جديدة للتصويت على الموازنة، قال النائب شيروان ميرزا: لايوجد اي موعد جديد للتصويت على الموازنة، والاجتماعات انتهت يوم امس دون تحديد اي موعد جديد.

واشار الى ان مصير مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام 2021 اصبح مجهولاً بسبب الخلافات الجديدة التي ظهرت بين الكتل النيابية.

PUKmedia خاص

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