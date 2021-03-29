إرهاب وسرقة وتزوير.. عمليات بغداد تعتقل متهمين بجرائم مختلفة في عدة مناطق

2021/03/29 | 10:52 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت قيادة عمليات بغداد، الاثنين، القبض على متهمين بالإرهاب واعتقال متهمين بالتزوير والسرقة.

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وقالت القيادة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (29 آذار 2021)، إنه "نفذت فرقة المشاة السادسة عمليات استباقية لتأمين حماية قاطع المسؤولية، بالإضافة إلى إجراء عمليات البحث والتفتيش في مناطق شمال وغربي بغداد ضمن قاطع مسؤولية الفرقة، أسفرت عن اعتقال عدد من المتهمين وفق مواد قانونية مختلفة بينهم متهم بالتزوير، وضبط اعتدة، غربي بغداد".

وأضافت، حيث تمكنت قوة من اللواء 27 وخلال عمليات بحث وتفتيش من اعتقال عدد من المتهمين وفق مواد قانونية مختلفة، بينهم متهم بالسرقة".

وتابعت، "اعتقلت فرقة المشاة الحادية عشر أثناء تأمين الحماية للمراكز الانتخابية، وتنفيذ واجبات البحث والتفتيش ضمن قاطع المسؤولية، عدداً من المتهمين وفق مواد قانونية مختلفة، وضبط أسلحة غير مرخصة"، مبينا "كما تمكنت الفرقة الأولى شرطة اتحادية من إلقاء القبض على متهمين اثنين وفق المادة 4/1 إرهاب، واعتقال عدد من المتهمين وفق مواد قانونية مختلفة، بينهم متهمين بالدكة العشائرية، ومتهمين اثنين بالسرقة، ومتهم بترويج المخدرات، ومتهمين آخرين بإطلاق العيارات النارية، ضمن قاطع مسؤولية الفرقة".

ولفتت إلى أنه "في حين واصلت القوات الأمنية في الفرقة الثانية شرطة اتحادية تنفيذ واجبات البحث والتفتيش ضمن قاطع مسؤوليتها، تمكنت من اعتقال عدد من المتهمين وفق مواد قانونية مختلفة، وتأمين المراكز الانتخابية، إضَافَة إلَى ضبطَ عدد من العجلات التي لا تحمل أوراقاً ثبوتية في جانبي الكرخ والرصافة".

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