2021/03/29 | 10:53 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني /خاص اقدم متظاهرو قضاء الرفاعي، اليوم الاثنين، على قطع الطريق الرئيسي للقضاء لليوم الثامن على التوالي.وقال مراسل “المركز الخبري الوطني”، إن متظاهرين من قضاء الرفاعي اقدموا على قطع الطريق الرئيسي للقضاء […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص لليوم الثامن على التوالي..



متظاهرو الرفاعي يقطعون الطريق الرئيسي للقضاء المركز الخبري الوطني.

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