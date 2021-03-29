قائد شرطة الحدود يصل السليمانية لمتابعة ضبط الحدود مع إيران

2021/03/29 | 10:54 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد-واعوصل قائد شرطة الحدود،اليوم الاثنين، إلى السليمانية لمتابعة ضبط الحدود مع إيران.وقال مراسل وكالة الأنباء العراقية(واع)،إن"قائد شرطة الحدود وصل إلى محافظة السليمانية لمتابعة الإجراءات في الشريط الحدودي مع إيران".

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