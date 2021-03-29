القدس والانتخابات - نهاد ابو غوش

2021/03/29 | 10:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#نهاد_ابو_غوش أظهر شعبنا الفلسطيني توقا جارفا وحماسا كبيرا للمشاركة في الانتخابات، وقد تمثل ذلك في نسبة التسجيل العالية التي فاقت 93% من أصحاب حق الاقتراع، وبلغ عدد المسجلين أكثر من مليونين وستمائة ألف مواطن، وكذلك ما تشهده مختلف المناطق والمحافل والمجالس من تفاعلات ونقاشات تبدي رغبة في المشاركة إما من خلال الفصائل والأحزاب المعروفة، أو من خلال تشكيل قوائم جديدة، فبتنا نسمع عن قوائم للمستقلين، أو للأكاديميين أ ......





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