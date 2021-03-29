عبرة من التاريخ للناصرة وكل ابناء شعبنا: - نبيل عودة

2021/03/29 | 10:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#نبيل_عودة رئيس الحكومة السورية فارس الخوري(عام 1947) يتحدى فرنسا في الأمم المتحدة*قرأت مادة رائعة عن فارس الخوري الذي كان رئيسا للحكومة السورية وحقق استقلال سوريا الكامل وانسحاب الانتداب الفرنسي عن الأرض السورية.



مما ذكرني ايضا باحتفالات الناصرة بعيد البشارة (آخر احتفال كان في 25-03 – 2021 ) وبالمناسبة كان رئيس بلدية الناصرة علي سلام قد قرر قبل سنوات قليلة اعتبار عيد البشارة عيدا نصراويا ......





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