تفجير يستهدف رتلا للتحالف في بابل (فيديو)

2021/03/29 | 10:59 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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افاد مصدر امني، الاثنين، بان عبوة ناسفة انفجرت لدى مرور رتل شاحنات تحمل معدات لوجستية لقوات التحالف الدولي في بابل.

وقال المصدر لـ NRT عربية (29 اذار 2021)، ان عبوة ناسفة كانت مزروعة على جانب الطريق السريع ضمن محافظة بابل انفجرت لدى مرور رتل شاحنات مدنية تحمل معدات لوجستية تابعة لقوات التحالف الدولي، من دون اصابات بشرية تذكر".

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