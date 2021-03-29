2021/03/29 | 11:01 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكدت لجنة النزاهة النيابية، اليوم الاثنين، إن بعض أملاك العراق في الخارج بيعت بطرق غير قانونية، فيما أشارت إلى أن هناك دولاً غير متعاونة بهذا الملف.وقال عضو اللجنة النائب طه الدفاعي في تصريح صحفي، إن “املاك العراق في الخارج كبيرة وأسعارها عالية، وتتواجد في مختلف دول العالم بدءاً من بريطانيا وفرنسا وسويسرا […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النزاهة النيابية: بعض أملاك العراق في الخارج بيعت بطرق غير قانونية) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النزاهة النيابية: بعض أملاك العراق في الخارج بيعت بطرق غير قانونية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).